66歲孟飛大陸拍騎馬戲 返台卻復健3個月

孟飛（右）和梁家仁夫妻。（取自臉書）

在大陸有騎馬戲。（取自臉書）

陪兩個兒子騎單車運動。（取自臉書）

孟飛（右）和兒子孟翔。（取自臉書）

與潘迎紫曾是螢幕情侶。（資料照）

資深演員孟飛去年底到大陸拍攝古裝劇《俠在江湖漂》，體力仍像一尾活龍，拍攝騎馬的戲，馬上英姿與騎技不輸當年，卻因為奔馳動作過度劇烈，造成髖關骨、腰和脊椎舊傷復發，忍痛拍完戲，回台後竟復健3個月才康復，他樂觀說現在已經可以再戰江湖，「當時復健師、護士小姐都來為我加油打氣，有點慚愧」。

孟飛和潘迎紫30多年前合拍電視劇《神鵰俠侶》成為家喻戶曉的螢幕情侶，他和潘迎紫因戲成為好友，還湊巧有張不老童顏，他說「老天爺賞飯吃」。 他平時陪家人之外，有空也勤做公益，仍忍不住感嘆，「台灣沒舞台，大家就不能怪演員跑去大陸拍，我這幾年看到喜歡的劇本也會接」，平時他和小他20歲的老婆及2個兒子住台灣，很少回香港。

他說以前拍動作戲，不管上山下海、飛天遁地幾乎都不假手於他人，騎馬奔馳更不在話下，所以一直維持這股戰鬥精神，去年底拍戲前，他摸摸馬的鼻子，也餵牠吃草「拍馬屁」，沒想到他過於自信，卻換來3個月復健，慶幸現在已經不用再到中醫診所，在家就能簡單做些復健動作，也會陪小孩騎腳踏車活動筋骨。

曾在《天龍八部》飾演喬峰聞名的港星梁家仁，老婆是台灣人，日前夫妻倆回台度假，孟飛特地帶老友品嚐台灣小吃，梁68歲，才大孟飛2歲，聚會上梁太還自虧老公可以當孟飛的爸爸了。孟飛說，老朋友見一次是一次，他去年在大陸拍戲，常見到許多香港同期的老友徐少強，姜大衛等人，而他和梁家仁早在拍攝電影《少林五祖》就認識，交情至今，他因此特地帶他們夫妻到圓山吃美食，也吃了花雕雞，老友敘舊十分開心。

66歲的孟飛保養一張臉不輸女星，多年前投資美容診所，不管是光纖拉皮、做臉還是敷面膜通通嚐試，現在不投資了，保養沒少過。他說，現在偶爾打靜脈雷射幫助血液循環，從小受媽媽影響，至今他睡前都會搽乳液，夏季用清爽型，冬天用滋潤款，小他20歲的老婆還沒他保養得這麼勤快，嘴甜說「因為她不用保養，天生麗質」，他也經常把保養觀念灌輸給高一、小六兒子，但小男生往往「執行」得不夠徹底。

孟飛過去曾有兩段婚姻，和第一個前妻生了兩個兒子，小兒子孟翔已入行，第二個前妻是菲律賓人，也有個兒子，與現在老婆生兩個兒子，三段婚姻五個兒子，他坦言會遺憾沒有女兒，曾開玩笑對讀小六的兒子說「爸爸把你當女兒養」。

(中時)