新金髮女友曝光？伍茲怒駁媒體

英媒聲稱克莉絲汀史密斯是伍茲新女友。(摘自IG)

官司與賽事纏身的老虎伍茲又有新女友了？根據英媒《每日郵報》獨家報導，伍茲最近正與34歲的時尚造型師克莉絲汀約會，郵報還公布兩張克莉絲汀的照片，聲稱是她在伍茲的私人遊艇上拍攝。

伍茲現在正忙著處理他之前在藥物影響下駕車(DUI)的官司，他的律師主張無罪，伍茲正預備前往聽審。《每日郵報》消遣伍茲正在巴哈馬的島上與新歡度假，並且從今年一月起就沒有再好好打球。

《每日郵報》做為證據的兩張照片。(摘自IG)

《每日郵報》指出這是伍茲的新女友首度曝光，然而這篇獨家報導的存活時間並不長，伍茲本人很快就在網路上公開駁斥，「事實與《每日郵報》的報導完全相反，克莉絲汀和我自從去年就沒在一起了。」

克莉絲汀的前夫是NFL達拉斯牛仔隊的成員，伍茲等於自己承認兩人的關係，只不過是「前女友」而非「新女友」。換言之伍茲這次的祕密情人相當隱密，他在《每日郵報》發現之前就已經結束這段戀情。

(中時電子報)