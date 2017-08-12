慎入》後空翻失誤 健美先生當眾跌死

西非索朗基羅走上表演舞台。(摘自推特)

一位南非的健美先生西非索朗基羅(Sifiso Lungelo Thabete)不幸在一次表演中喪命，年僅23歲。他在體育館的群眾面前走上台，原本他要以一記後空翻開場，但是後翻力道不足，導致他頭部直接撞地而喪生。

根據英國媒體報導，西非索朗基羅當場跌斷脖子死亡，這樁悲劇發生在上周六南非的一間體育館裡，該城市Umlazi也是他的家鄉。西非索朗基羅頸部著地後癱軟呈側躺姿勢，之後就一動也不動。西非索朗基羅曾奪下IFBB(國際健美總會)75公斤青少年組世界冠軍，南非健美雜誌已致上震驚與哀悼之意。

日本職業摔角手「鳥人」Hayabusa也是後空翻動作著名的受傷者，他雖然身手非凡但因擂台邊繩鬆脫而在一次後空翻時頭部著地，導致半身癱瘓，後來仍坐著輪椅亮相，他已於去年過世，美國摔角界亦為之哀悼。

(中時電子報)

西非索朗基羅在後翻時倒栽蔥著地。(摘自推特)