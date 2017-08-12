梅威瑟KO宣言！「他撐完比賽就算我輸」
梅威瑟與麥葛雷格的跨界拳賽(本月26日)進入倒數，梅威瑟不僅要求把拳套改為較輕的8盎司，還放話說一定會擊倒麥葛雷格。「如果他真能在擂台上跟我打滿12個回合，那就算是他贏了，但是這不會發生。」
也就是說梅威瑟放出了「KO宣言」，要在4回合內收拾麥葛雷格，並且會放棄自己招牌的「閃躲飄」打法，「我將會不斷進攻，然後解決他。這是一場秀，史上最偉大的秀，我敢說你們都不會失望的。」
梅威瑟生涯49勝0敗，對手即使要在他臉上打中一記重拳都不容易，就算打中也無法讓他倒地。事實上，梅威瑟職業生涯只倒地過1次，那次他的臀部並未著地，他也辯稱是滑倒，不過裁判正式紀錄為「倒地」。
UFC拳王麥葛雷格的生涯只輸過3場比賽，3場都是中了鎖技而投降，他也從未被KO。麥葛雷格的左拳威力強大，他的擊倒率十分驚人，21勝裡有18場是KO獲勝。若是梅威瑟真的決定棄守，兩人很可能會有一人倒下。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。