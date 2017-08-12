梅威瑟KO宣言！「他撐完比賽就算我輸」

梅威瑟嗆聲要在4回合內擊倒麥葛雷格。(美聯社)

梅威瑟與麥葛雷格的跨界拳賽(本月26日)進入倒數，梅威瑟不僅要求把拳套改為較輕的8盎司，還放話說一定會擊倒麥葛雷格。「如果他真能在擂台上跟我打滿12個回合，那就算是他贏了，但是這不會發生。」

也就是說梅威瑟放出了「KO宣言」，要在4回合內收拾麥葛雷格，並且會放棄自己招牌的「閃躲飄」打法，「我將會不斷進攻，然後解決他。這是一場秀，史上最偉大的秀，我敢說你們都不會失望的。」

梅威瑟(左)生涯唯一被記錄的1次倒地。(摘自youtube)

梅威瑟生涯49勝0敗，對手即使要在他臉上打中一記重拳都不容易，就算打中也無法讓他倒地。事實上，梅威瑟職業生涯只倒地過1次，那次他的臀部並未著地，他也辯稱是滑倒，不過裁判正式紀錄為「倒地」。

UFC拳王麥葛雷格的生涯只輸過3場比賽，3場都是中了鎖技而投降，他也從未被KO。麥葛雷格的左拳威力強大，他的擊倒率十分驚人，21勝裡有18場是KO獲勝。若是梅威瑟真的決定棄守，兩人很可能會有一人倒下。

(中時電子報)