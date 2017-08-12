華爾街之狼翻版？金融公司辦性愛派對 她不爽提告

美國一名前女員工不滿公司舉辦性愛派對，甚至被性騷擾及差別待遇，而告公司。(圖片取自nypost)

有如電影《華爾街狼人》曝露出美國金融業極其奢華及荒誕的生活，美國一名前女員工不滿公司舉辦性愛派對，甚至被性騷擾及差別待遇，周四（10日）一狀入法庭告公司，更披露金融業荒淫的醜態。

曾在金融公司美國資金集團（American Funding Group）任職人力資源總監的奧蘭多（Nicole Orlando）和其餘兩名前女員工，控訴公司多名經理濫用職權，多次在公司舉行性愛及毒品派對，更乘職權之便以言語及行為性騷擾女員工，甚至要求發生性關係。奧蘭多說公司高層向女下屬傳話，要求她們穿挑逗衣服、擁有大胸部或與高層發生性關係，才能升遷。若有女性員工拒絕高層要求，即使工作表現優秀，仍會歧視。

她揭露公司首席財務總監曼奇諾（Mark Mancino）在一同事的生日有公司內舉辦派對，要她請來脫衣舞孃及準備大量零錢。當她拒絕時，上司不但勒令要她完成，更出言性騷擾。最後她曝光一段生日派對的影片顯示，一名侏儒脫衣舞孃不顧公司友人在場，在壽星身上磨來蹭去，做出各式挑釁動作。曼奇諾甚至還雇用一名在健身房遇到的22歲女子，在公司對她上下其手甚至還摸她大腿內側。

(中時電子報)