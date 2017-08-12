不滿前妻結新歡 醋男酒後4刀刺死情敵
情關難過！68歲王姓男子11日晚間10時許，打給剛離婚2個月的麻姓前妻，要詢問前妻要不要回家，電話卻被前妻的金姓新歡搶走「不然當面講！」王嫌酒後聽到新歡聲音醋勁大發，攜帶折疊刀赴約，一見面大罵髒話朝金男左胸猛刺3刀，刀刀命中要害，金男送醫後傷重不治，警訊後將依殺人罪將王嫌移送法辦。
據悉，王嫌有侵占前科，是某消防工程公司老闆，與麻姓前妻結婚20多年，育有一女，兩人在上月離婚，仍同居在新北市永和區。
警方調查，王嫌11日晚間10時許，打給剛離婚2個月的麻姓前妻，要詢問前妻要不要回家，但電話那頭卻傳來金姓新歡的聲音，金男不滿怒嗆「不然當面講！」王嫌酒後攜帶折疊刀赴約。
雙方見面後互嗆髒話，王嫌直接拿出預藏的折疊刀朝金男左胸猛刺3刀，隨後再朝右胸再刺一刀，金男當場倒地血流不止，仍不斷與王嫌拉扯，一旁目擊者嚇得驚聲尖叫趕緊報警，麻姓前妻則在一旁相當焦急不知如何是好。目擊的邱姓女子表示，王嫌真的殺紅了眼，根本沒有要停手的意思。
警方獲報迅速趕到現場，喝令王嫌放下折疊刀，金男送醫後傷重不治，警方對王嫌施以酒測，酒測值達0.57；警方將王嫌帶回偵訊，他供稱，「真的非常氣憤！」警訊後將依殺人罪將王嫌移送法辦。
(中時)
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