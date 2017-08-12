參觀人數前十大博物館 中美英就佔8個
全世界的博物館何其多，但最吸引遊客造訪參觀的究竟是哪幾個？根據2016年統計資料，前十名已出爐。十大博物館全都集中在歐洲、美國與中國大陸，總參觀人數高達10億7800萬元，較前年略為成長130萬人次。
第一名、北京，中國國家博物館
位於北京天安門東側的中國國家博物館去年吸引了755萬遊客造訪，居世界首位。由相鄰的原中國歷史博物館與中國革命博物館合併組成。中國國家博物館總建築面積近20萬平方公尺，藏品數量130餘萬件，展廳數量48個，是世界上單體建築面積最大的博物館，也是中華文物收藏量最豐富的博物館之一。
第二名、華盛頓特區，國家航空航天博物館
去年高達750萬遊客告訪的美國華盛頓特區國家航空航天博物館，是世界上收藏航空與太空飛行器材與設備最多的博物館，同時也是一個非常重要，從事航空、航天、行星科學、地質等相關研究的中心。最有名的館藏是阿波羅11號指揮艙與月球岩石標本。
第三名、巴黎，羅浮宮
第三名是去年有700萬4000人造訪的巴黎羅浮宮，儘管參觀人數較前年人數下滑了14.9%，但羅浮宮絕對是世界上最知名同時也是歐洲最多人造訪的博物館。羅浮宮原是法國的王宮，常年展出的展品數量達3.5萬件，包括雕塑、繪畫、美術工藝及古代東方、古代埃及和古希臘羅馬等7個門類，主要收藏1860年以前的藝術作品與考古文物。「蒙娜麗莎的微笑」、「勝利女神」與「斷臂維納斯」更是號稱羅浮宮三寶。
第四名、華盛頓特區，國家自然史博物館
看過電影【博物館驚魂夜2】的肯定對華盛頓特區的國家自然史博物館不陌生。於1910年啟用迄今已有107年的歷史，裡頭大量的動物標本、恐龍化石等，小朋友去會感到十足興奮，是非常適合親子同遊的博物館。
第五名、紐約，大都會博物館
紐約大都會博物館是美國最大的博物館，包括許多出眾的古典藝術品、古埃及藝術品、歐洲大師的油畫及大量美國視覺藝術和現代藝術作品。另外還收藏有大量的非洲、亞洲、大洋洲、拜占庭和伊斯蘭藝術品。博物館同時也是世界樂器、服裝、飾物、武器、盔甲的大總匯。博物館的室內設計模仿不同歷史時期的風格，從1世紀的羅馬風格延續至現代美國。
第六名、倫敦，大英博物館
大英博物館是位於倫敦綜合博物館，也是世界上規模最大、最著名的博物館之一，成立於1753年，歷史十分悠久。目前博物館擁有藏品800多萬件，包含在八國聯軍入侵中國時英軍帶回的中國文物。由於空間的限制，目前還有大批藏品未能公開展出。
第七名、上海，上海科技館
以科普教育為出發點設立的上海科技館，以「自然、人、科技」為主題，由於上海科技館並不以文物為主，而是以兒童有興趣的題材與現代科普概念，加上四個不同設備的影院，每到週末假日，吸引不少民眾扶老攜幼拜訪參觀。
第八名、倫敦，國家美術館
倫敦國家美術館成立於1824年。收集了從13世紀至19世紀多達2,300件的繪畫作品。由於其收藏屬於英國公眾，因此美術館是以免費參觀的方式向大眾開放，但偶爾也有要收費的特展。作品以1260年至1900年之間為主。國家美術館分為東南西北四個側翼，接年代序展出，其中最有名的館藏是由荷蘭畫家梵谷所繪的「向日葵」。
第九名、梵蒂岡，梵蒂岡博物館
梵蒂岡博物館是世界上最偉大的博物館之一，藏品是多個世紀以來羅馬天主教會收集、積累的成果，其中以文藝復興時期的藝術品數量最多。梵蒂岡博物館在每月的最後一個星期日免費開放，經常引來大批參觀者，通常需要排隊數小時才能進入參觀。
第十名、倫敦，泰特現代藝術館
前身是座落於泰晤士河河畔發電站的泰特現代藝術館，主要展出由1900 年至今的現代藝術，常設性的館藏是免費參觀，展廳位於樓上的空間，一些千奇百怪的東西，令人摸不著頭緒的作品，可以培養自身的幽默感。
(中時)
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