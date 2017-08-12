《兩岸星期人物》北京摩拜單車 美女創始人胡瑋煒

摩拜單車創始人兼總裁胡瑋煒在北京發表會上發言。(圖/新華社)

摩拜單車創始人兼總裁胡瑋煒出席北京發表會。(圖/新華社)

摩拜單車創始人胡瑋煒獨家演講

北京摩拜單車(Mobike)從2015年成立至今才短短2年的時間，但是它是大陸多達十幾家共享自行車公司中，唯一獲得台灣企業家郭台銘投資的公司，摩拜單車的創始人是一位美女文藝青年叫做胡瑋煒，在成立這家公司之前，她只是一名月領固定薪資的年輕媽媽，在她的職涯中有長達10年的汽車記者資歷，然後秉持著一股和外型相符的浪漫情懷，她創立了北京摩拜單車公司，甚至打出「騎行改變城市」充滿文青味的感性口號，她認為一座城市的幸福指數可以從自行車道看出來，如果能有適合自行車騎行的道路，街道一定有綠樹、夏天不熱、空氣很好，可以說擁有共享單車的城市幸福指數肯定很高！

摩拜單車創始人胡瑋煒。(圖/微博)

1982年胡瑋煒出生在浙江東陽，大學主修新聞系，2004年畢業於浙江大學城市學院，後來進入了《每日經濟新聞》擔任汽車記者，也曾去過《新京報》、《商業價值》和《極客公園》網站等多家媒體做過科技報導，擁有長達10年的記者資歷，她最後在《極客公園》工作時曾想做一個汽車和科技的專欄卻遭到否決，為此她乾脆在2014年提出辭呈，然後2015年1月正式成立摩拜單車公司，同時在深圳擁有專屬的單車製造工廠。負責生產摩拜單車的深圳工廠也創立了自有品牌「騎達」，還推出一輛售價約1999-3888人民幣（約新台幣9100-17700元）的摺疊單車。

2016年4月22日（世界地球日）摩拜單車從上海開始正式營運之後，至今已在北京、廣州、深圳、成都、天津、新加坡、曼徹斯特、倫敦等50個城市，推出智慧共享單車服務，目前摩拜的註冊會員人數已超過數百萬戶，每日訂單量超過2千萬，遠超過滴滴等熱門網路服務平台，排名僅次於淘寶。另外，摩拜單車的累計騎行次數超過6億次，儼然成為全球最大的共享單車平台。

摩拜單車創始人兼總裁胡瑋煒出席北京發表會。(圖/新華社)

摩拜單車創始人兼總裁胡瑋煒出席北京發表會。(圖/新華社)

今年年初，已經有一個7歲兒子的高顏值年輕媽媽胡瑋煒，首度獲得台灣企業鴻海旗下的富智康公司投資1億美元(約新台幣33億元)，郭台銘成了她的戰略投資人，不僅如此，Uber前上海總經理王曉峰和Tesla前中國區總經理鄭順景也都加入摩拜單車的經營團隊，成為重要的領導幹部。2015年底，40歲的美商Uber上海前總經理王曉峰辭職後，獲得胡瑋煒之邀，成為摩拜單車執行長，他的跨國管理和商場實戰資歷彌補了胡瑋煒組織管理經驗的不足，另外，鄭順景則應邀加入擔任摩拜單車的行銷長。

5月4日是大陸五四青年節，胡瑋煒今年獲得入選共青團中央「全國向上向善好青年」，並榮獲「創新創業好青年」頭銜，相當於她在2016年投入摩拜單車的發展受到相當的肯定。除了獲獎和企業家投資的青睞以外，今年4月發布的大陸共享單車市場民調報告中，摩拜單車以超過6成的用戶好感度打敗位居第二位、僅獲3成5好感度的ofo小黃車，居於領先地位。顯見除了各方肯定摩拜單車的發展成果以外，最重要的是胡瑋煒還擄獲了多數單車用戶的心，這也是未來她能否繼續壯大的重要因素之一。

摩拜單車創始人胡瑋煒(右)和競爭對手ofo小黃車創始人戴威合照。(圖/網路)

擁有多年汽車工作經驗的胡瑋煒，為摩拜單車創立一套「隨到隨騎」的新經營模式，單車用戶可以透過手機APP找到附近空車，付費解鎖後即可使用，摩拜單車採取預約制，在15分鐘之內預約車輛不會被其他人取走，因此使用者不用苦等空車，使用上更加便利。

胡瑋煒秉持一貫浪漫的想法，將摩拜單車當成是送給一座城市的禮物，也是她堅持「讓自行車回歸城市」的理念，希望帶給城市人民一種全新的、健康的生活方式。目前摩拜單車是全球創設「無樁智慧共享單車」的首例，除了設計出更加堅固耐用的車體結構以外，她還為每輛單車配備了GPS定位和網路通信的芯片，讓單車位置能夠被精準的智慧管理。此外，摩拜單車還搭配全球首個人工智慧大數據平台「魔方」，讓共享單車的供需和停放管理都能做到確實發揮作用的地步，展現出她全方位打入城市的決心。

(中時電子報)