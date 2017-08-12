奇！南極發現逾100年前蛋糕！居然還能吃
這世界上真的是無奇不有！近來有人在南極附近發現一塊100多年前製造的蛋糕！讓人驚奇是在這塊蛋糕不僅外觀保存良好，而且時過至百年多，這塊蛋糕居然還能吃。
南極特殊的氣候環境總有新發現！英國《每日郵報》報導，紐西蘭南極遺產信託基金會（Antarctic Heritage Trust）近日在臉書上分享他們的新發現，其研究人員日前在在南極東部阿代爾角的小屋內，發現一塊由亨帕餅乾（Huntley＆Palmers）製造的水果蛋糕，推估其製造年份約為1910年到1913間，可能是當時探險人員帶到南極去的。
這塊蛋糕雖外觀斑駁，但整體看起來非常完，但有些保存得相當完整，蛋糕上裹上一層紙放在錫盒內，還聞得到淡淡水果香，據科學家研判，這塊蛋糕仍可食用。
對此，南極遺產信託基金會的經理米克（Lizzie Meek）興奮地表示，研究團隊才剛到南極2周多，就有這麼棒的發現，帶給他們對未來研究很大的信心。
(中時電子報)
文章來源：英國《每日郵報》
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