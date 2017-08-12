研究：最佳「愛愛」時間不在深夜！居然是清晨
理想的性愛不僅能讓雙方情感增溫，性愛也有助減壓、提升睡眠品質、增加自信心，當然也能孕育一個「新生命」！話說許多人「愛愛」時間多為晚上，洗澡後就寢前。然據最新研究指出，最棒的「愛愛」時間，其實不在深夜，而是在早上7點30分！若能在起床後的45分鐘後來場激烈的「愛愛」會更好。
什麼？性愛也有「黃金時刻表」？英國《每日郵報》報導，健康飲食品牌Forza Supplements調查1000位身強體健的人的生活作息，從中分其身體狀況與性愛，統整出「黃金時刻表」。
研究指出，最理想的「愛愛」時間，應在起床後的45分鐘後進行，因經過整晚的休息，雙方活力恢復到理想狀態，此時「愛愛」更能釋放出激情。建議在早晨6點45分起床、7點晨跑。此時運動能增加脂肪燃燒速度，然後7點15分吃早餐，7點30分來場激烈的「愛愛」。
除「愛愛」時間有黃金時刻表，研究也為忙碌的現代人規劃好一天生活！建議人們9點45分上班，因起床後3小時，專注度、記憶力及創意都是最理想狀態，，此時工作效率也會最高！
此外，晚上6點吃晚餐、最佳品酒時間為6點10分！另飲酒時間也有最佳時刻表，建議在睡前4小時喝，肝臟才有足夠時間恢復。此外，下午3點30分、晚上8點15分適合吃點心！而早睡早起也很重要，晚上10點10分上床睡覺對身體較好。
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(中時電子報)
文章來源：英國《每日郵報》
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