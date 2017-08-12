北市敦化基隆交叉口車禍 2名外客夜半驚魂
台北市敦化南路與基隆路交叉口12日凌晨發生一起交通事故，一輛計程車與遭一輛自小客車擦撞，警消抵達後隨即將多名傷者送往醫院救治。
一輛載有2名外籍人士的計程車自公館一路行駛基隆路，欲左轉敦化南路時，遭一台銀色自小客車攔腰撞上。計程車右方幾近全毀，現場地面也遍佈碎裂玻璃，一片狼藉。
計程車上外籍人士於現場留下多處血跡，救護人員抵達現場後，立即將2名外籍人士分別送往國泰及萬芳醫院救治，計程車張姓司機及銀色自小客車上乘客則送往北醫等醫院。
現場有民眾表示，計程車向敦化南路行駛時，遭疑似闖紅燈的銀色自小客車撞上，而詳細肇事原由與肇責則有待後續釐清。
(中時)
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