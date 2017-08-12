周末睡懶覺 研究：心臟病風險增11％

周末到了，你現在還賴在床上不起床嗎？總是抱著辛苦了一周，周末要好好補眠的心態，但你知道嗎？美國新研究指出這種習慣會增加罹患心血管疾病的風險，周末作息比工作日不正常，風險增加１１％。

亞利桑那大學研究人員調查了９８４名成人的作息，詳細了解他們工作日和周末的就寢、起床時間。綜合考慮調查對象每周睡眠時長以及是否失眠等情況後，最後研究人員發現，調查對象的社交時差改變，罹患心血管疾病的風險就增加１１％。先前研究顯示，社交時差還關聯情緒低落、困頓、乏力等。

所謂社交時差，是指假期社交活動和睡懶覺等行為導致睡眠模式失常和生物鐘紊亂，反應與飛行時差相似。比如，調查對象工作日晚上10時就寢、早７時起床，而周末變成晚上11時入睡、早８時起，就形成了一小時社交時差。

研究結果刊載于美國《睡眠》月刊。研究人員表示醫生經常告訴人們注意飲食和運動，但我認為，不僅要有充足睡眠，還得是規律性睡眠，最好一周的每天都在同一時間就寢，同一時間起床。

(中時電子報)