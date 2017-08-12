「夢想破滅是好事」巨石強森引網友共鳴

巨石強森分享人生經歷，引起網友共鳴。(美聯社資料照)

45歲的巨石強森擁有傲人的身體素質，他曾經夢想加入NFL。「我22歲時進入加拿大聯盟，生平第一次打職業美式足球，兩天後我就被刷掉了，他們只給我7元美金打發我坐車回家，我的夢想就這樣破滅了。」

巨石強森在IG上說：「我當時認為NFL是我的夢想，我絕不能就這樣放棄。但我終究明白，沒打進NFL反而是我人生中最美好的一件事，正因為它從未發生，我現在才能在這裡。」巨石強森後來走上父祖輩的道路加入職業摔角而聲名大噪，轉戰好萊塢後更成為全球收入最高的影星。

「人生會不斷打擊我們，現實會狠揍我們一頓，有時候我們耗盡心血追求的目標永遠不會達成，但你必須振作起來。你必須要堅信，那些未完成的夢想之所以美好，就是因為它們不曾發生，未完成的夢想往往才是最美好的事。這些低潮能給你帶來動力，讓你努力追求更多。」

巨石強森這篇感想引發了許多人的共鳴，他只發布1天就超過450萬人次觀看。其實當年他在摔角界也非一帆風順，他剛出道時曾經遭到觀眾嫌惡，傷病又一度讓他陷入困境，最後他改變角色轉型成功，終於走出自己的路。網友留言回應：「由衷感謝你這席話，讓我能用不一樣的眼光看待挫折。」

(中時電子報)