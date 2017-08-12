QR-CODE語音導覽！「卯澳漁村」嘗美味、輕鬆遊
新北市政府農業局為營造親海環境，於去（105）年6月重新建置自主導覽解說牌，利用QR-CODE語音導覽，介紹利洋宮、卯澳漁港及吳家樓仔厝(石頭厝)等3處景點，今(106)年6月台北海洋科技大學、貢寮區福連里、卯澳海洋驛站和卯澳社區發展協會共同規劃，新設卯澳漁村社區導覽地圖，提供12處景點介紹，讓民眾能以自主導覽的方式，進行漁村深度探訪。
貢寮區福連里長吳文益表示，自從卯澳漁村出現了專屬彩繪海堤後，停留遊客明顯變多，為讓遊客更了解卯澳漁村有哪些好玩和值得駐足參觀的地方，在與台北海洋科技大學、卯澳驛站、社區耆老和卯澳社區發展協會多次討論後編製「卯澳漁村社區導覽地圖｣，讓遊客輕鬆又簡單地認識卯澳漁村。
「卯澳漁村社區導覽地圖｣就公布在社區廣場的公布欄上，遊客只要去看導覽地圖，就可知道卯澳漁村有卯澳漁港、利洋宮、卯澳海洋驛站、百美民宿、逸閒居精品民宿、海堤插畫彩繪、九魚柱、石頭屋、生態園區、福卯古道、福連國小、海洋資源復育園區、中油加油站、卯澳派出所等景點。
農業局表示，為推廣新北漁港的優美景觀與在地的人文風情，農業局多年來計畫性經營漁港並朝向多元化發展，也逐漸轉型具備觀光休憩機能，並保持漁村純樸恬靜風貌及先人遺留下來的百年古厝，走踏其間不免讓人懷思古幽情，純樸的漁村，卯澳村民誠摯邀請與您一同分享這份珍貴的回憶，夏日不妨到此探訪，輕鬆漫遊沉澱心靈。
(中時電子報)
關鍵字：卯澳漁村
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