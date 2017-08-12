暗房沖洗回味老派科技！誠品松菸「黑膠文藝復興運動」登場

誠品松菸店即起至08.27推出「黑膠文藝復興運動」，並以「老派科技」（Old but Gold）為題打造展區。（誠品提供）

數位時代來臨，打字取代手寫、看手機取代了看錶，然許多事情仍有一群人默默「進行」中！聽黑膠、用底片拍照等那些人們以為會在被終結的「老派科技」，正在逆襲！誠品松菸音樂館即起至8/27推出邁入第11年的「黑膠文藝復興運動」，以「老派科技」（Old but Gold）為主題，展出20位音樂職人珍藏的卡帶及其故事！

像趙傳《我終於失去了妳》、黎明《深秋的黎明》等，背後都有段難忘青澀回憶。誠品行旅也推出黑膠音樂主題房，誠品生活松菸店莫泰藝術則有銀鹽黑白暗房體驗，滿足讀者的「老派魂」！

聽講座、洗照片 體驗老派科技的魅力風華

誠品推出黑膠文藝復興運動逾十年，全台從2007年全年發行4款復刻黑膠，至今發行量已成長超過10倍，在台灣掀起復刻黑膠熱潮。此次展場蒐羅了唱盤採用原始鋼板刻字的英版復刻黑膠《Beethoven Symphony 5 & 8》等2萬張黑膠唱碟。此外，這次展期更全台獨家售販國外已絕版的Gorillaz街頭霸王《Humanz》，被金氏世界紀錄認證為「地球上最成功的虛擬樂團」的絕版黑膠唱片，是黑膠迷必收的唱碟！

除了黑膠唱片之外，像以底片拍照這類的「老派科技」為什麼又重展魅力逆襲新興科技？8/11(五)起，誠品松菸黑膠文藝復興運動規劃三場主題講座，讓您系統性地探索「老派科技」的復興脈絡。

誠品生活松菸店莫泰藝術邀您來體驗「銀鹽黑白暗房」，體驗沖洗照片的魅力！（誠品提供）

此外，音樂職人在展區現場分享的卡帶故事，除了有趙傳《我終於失去了妳》、群星合唱的《明天會更好》，更有1958年生產的Bell&Howell Electric Eye 127箱型古董相機，為職人所留下的難忘故事。若想體驗沖洗底片的樂趣，誠品生活松菸店莫泰藝術邀您來體驗「銀鹽黑白暗房」，從裝填底片、用觀景窗看世界、按下快門，到進暗房沖洗、等待照片顯影都可親自操作，讓您洗出的不只是照片，更是不可抹滅的美好回憶。

因應年度的黑膠文藝復興運動，即日起至12/29，誠品松菸店音樂館也與誠品生活expo、誠品行旅合作推出「黑膠文藝復興｜音樂旅宿體驗」音樂體驗房。由音樂職人精選6款爵士、古典黑膠唱片，並精心選擇美國Klipsch音響組搭配奧地利Pro-Ject黑膠唱盤；誠品生活expo則邀請台灣自創品牌「HeadphoneDog耳機狗」設計一系列獨家商品，像是以真實黑膠唱片製作的限定款時鐘、仿照黑膠唱機一比一尺寸的腳踏墊、特製手工唱片相框等，打造專屬旅人的黑膠體驗！

(中時電子報)