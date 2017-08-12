MLB》馬林魚點頭賣了！吉特喬丹將進駐

前洋基球星吉特所屬的競標團隊將買下馬林魚。(美聯社資料照)

馬林魚終於要轉手了！《邁阿密先鋒報》報導馬林魚老闆羅瑞亞已經同意賣出球隊給前洋基球星吉特所屬的施曼(Bruce Sherman)團隊，價錢估計為12億美元。該團隊有16位投資者，吉特自己出資2500萬美元。

吉特預定將成為球隊的CEO，也就是管理球隊的核心人物，雖然與他競標的團隊也很強，但一般認為吉特在棒球界的影響力佔了很大優勢，大聯盟主席曼佛雷德也一向很支持吉特，這項交易案還需要其餘球隊的老闆批准，他們將於數周後進行最終投票。

43歲的吉特於2014年退休，他近年才結婚生子，現在又開創第二事業，往後可有得忙了。根據之前的報導，雖然投資不多，不過NBA黃蜂老闆喬丹也在吉特所屬的團隊中，他也將成為一個股東。儘管一直有人看衰職棒的前途，不過MLB最賠錢的馬林魚都能賣到這麼高的價錢，看來投資者仍對大聯盟深具信心。

(中時電子報)