MLB》馬林魚點頭賣了！吉特喬丹將進駐
馬林魚終於要轉手了！《邁阿密先鋒報》報導馬林魚老闆羅瑞亞已經同意賣出球隊給前洋基球星吉特所屬的施曼(Bruce Sherman)團隊，價錢估計為12億美元。該團隊有16位投資者，吉特自己出資2500萬美元。
吉特預定將成為球隊的CEO，也就是管理球隊的核心人物，雖然與他競標的團隊也很強，但一般認為吉特在棒球界的影響力佔了很大優勢，大聯盟主席曼佛雷德也一向很支持吉特，這項交易案還需要其餘球隊的老闆批准，他們將於數周後進行最終投票。
43歲的吉特於2014年退休，他近年才結婚生子，現在又開創第二事業，往後可有得忙了。根據之前的報導，雖然投資不多，不過NBA黃蜂老闆喬丹也在吉特所屬的團隊中，他也將成為一個股東。儘管一直有人看衰職棒的前途，不過MLB最賠錢的馬林魚都能賣到這麼高的價錢，看來投資者仍對大聯盟深具信心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。