埃及火車對撞脫軌 增至43死
埃及最大城亞歷山卓11日發生兩列火車對撞的重大交通意外已造成至少43死上百傷，不過當局還在調查肇事原因，死傷人數尚未確定，會再進一步增加。
據了解，這場事故發生在亞歷山卓西郊，對撞的火車一列從埃及首都開羅開來，疑因機械故障停在鐵軌上，導致另一輛列車煞車不及而對撞，另一列火車是從蘇伊士運河的塞德港開來。2列火車迎面對撞，，一列火車部分翻倒在另一列火車上，幾乎脫軌，現場死傷慘重。
這是埃及自2013年11月一輛巴士與火車在開羅南郊相撞，造成27人喪生的事故以來，死傷最慘重的事故。
(中時電子報)
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