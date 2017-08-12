輕颱「榕樹」生成！周末北台36度！一路熱到月底

今（12日）周末依舊是晴朗炎熱的天氣，全台慎防高溫中暑。（林宜靜 攝）

二十四節氣「秋分」已過，然台灣各地卻感受不到秋天涼意！全台宛如「烤蕃薯」熱呼呼！今（12日）周末依舊是晴朗炎熱的天氣，北台灣高溫36度，午後各地山區有局部短暫雷。另輕度颱風「榕樹」昨晚8時生成，因距離台灣逾5000公里，預估對台灣沒有直接影響。

秋老虎發威！防曬工作不能少！今、明（12、13日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣。北部上看36度、中部34度、南部34度、宜蘭花東也有34度以上高溫！氣象達人彭啟明則預估，高溫天氣仍將持續一兩周以上，可能要等到八月下旬或是八月底才會有些變化。」

由於紫外線指數標高，外出需做好防曬工作。此外，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；今日清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨。

位於威克島附近的熱帶性低氣壓於昨晚8時增強為今年第12號輕度颱風「榕樹」（Banyan，香港命名）。（圖取自氣象局網頁）

值得注意的是，位於威克島附近的熱帶性低氣壓於昨晚8時增強為今年第12號輕度颱風「榕樹」（Banyan，香港命名）。據氣象局估算，「榕樹」颱風以每小時24公里速度，向西北轉北北西進行。颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間之最大陣風每秒25 公尺，七級風半徑80公里。因距離台灣超過5000公里，預估對台灣沒有直接影響。

(中時電子報)