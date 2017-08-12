輕颱「榕樹」生成！周末北台36度！一路熱到月底
二十四節氣「秋分」已過，然台灣各地卻感受不到秋天涼意！全台宛如「烤蕃薯」熱呼呼！今（12日）周末依舊是晴朗炎熱的天氣，北台灣高溫36度，午後各地山區有局部短暫雷。另輕度颱風「榕樹」昨晚8時生成，因距離台灣逾5000公里，預估對台灣沒有直接影響。
秋老虎發威！防曬工作不能少！今、明（12、13日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣。北部上看36度、中部34度、南部34度、宜蘭花東也有34度以上高溫！氣象達人彭啟明則預估，高溫天氣仍將持續一兩周以上，可能要等到八月下旬或是八月底才會有些變化。」
由於紫外線指數標高，外出需做好防曬工作。此外，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；今日清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨。
值得注意的是，位於威克島附近的熱帶性低氣壓於昨晚8時增強為今年第12號輕度颱風「榕樹」（Banyan，香港命名）。據氣象局估算，「榕樹」颱風以每小時24公里速度，向西北轉北北西進行。颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間之最大陣風每秒25 公尺，七級風半徑80公里。因距離台灣超過5000公里，預估對台灣沒有直接影響。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。