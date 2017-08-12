台南仲夏之旅》英仙座流星雨襲台！河畔蒙古包賞星、漫步忘憂森林

每年三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，即將今（12日）晚登場，據悉每小時最多可見150顆流星劃過夜空。（達志影像／shutterstock提供）

住宿在台南純白蒙古包吹冷氣、仰頭望星空！用像機記錄下最美麗流星雨，用免費Wifi上傳打卡和好友分享！今年台灣天空很浪漫！每年三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，即將今（12日）晚登場，據悉每小時最多可見150顆流星劃過夜空。

然台灣光害嚴重，想要清楚賞星，然觀星地點很重要！據天文館表示，需在無光害且視野遼闊處才是最佳位置。天文館建議，以高山最佳，接著是鄉村、海邊，當然城市也能看得到！

然可曾想過在住宿在河畔的帳棚裡，白天賞搭船遊秘境，一覽綠色水上隧道，賞紅樹林、品生態，光著腳漫步美麗沙灘、賞碧海藍天；晚上還能躺在純白帳棚裡，吹著冷氣，看滿天繁星如珍珠般灑落！這個絕佳賞星地點就在濱海台南北門的「愛莊園」。

●星空景觀帳篷品浪漫！夏夜吹冷氣、免費Wifi打卡

愛莊園--以愛情為主題的莊園！建園宗旨就是「在這裡恣意享受戀愛的美好，體驗愛情的甜蜜！」塑造出大自然撫慰身心、海洋生活品味、幸福的無限可能三種生活概念！

走進愛莊園，印入眼簾的是一座座純白，彷彿「蒙古包」造型的帳棚！位於河畔旁的一座座可愛帳棚也好像「白色小籠包」，一打開窗戶，就能欣賞湖畔綠色美景，殊不知這個帳棚功能可是出乎你想像！

據園區總經理黃冠力透露，這個帳棚造價不斐，防風防水的帳棚造價可是台幣70多萬，其概念是「天文台」！進入帳棚裡不僅能吹冷氣、柔軟大床、還有各式衛浴設備，具隱密的空間加上戶外視野佳，成為熱戀情侶、夫妻蜜月的好選擇！

更奇特的是帳篷頂端開了一個「透明天窗」，打開天窗，躺在床上就能將夏夜星空收進眼簾！除了賞星，不妨也帶著相機紀錄這夏夜「英仙座流星雨」，帳棚裡還有免費wifi，能將你現在的每一刻分享透過臉書、Line分享給好友！

●潮間帶生態好樂活！海邊玩沙踏浪！

除露營蒙古包讓人驚豔外，愛莊園園區內面積達200公頃，更擁有全長6公里平直的壯觀沙灘！入住帳棚裡，除能享用美味豐盛的早餐，也能提早來這裡看海賞夕陽，等到傍晚在園區帳棚裡餐廳，享用尚青的「海鮮鐵板燒」、虱目魚等特色料理。

此外，愛莊園裡除能賞星空外，白天也能搭乘小船來趟「綠色秘境」之旅！說起台南，大家較熟知的莫過於有「台灣亞馬遜森林」之稱的四草綠色隧道！然在愛莊園裡！然在這裡也能欣賞截然不同的海上綠意盎然！

大片紅樹林圍繞兩旁，映倒河中，水色風光、綠蔭倒影實在美得難以用筆墨形容，趁著大清早遊船，還能聞到味不一樣的滿滿「水上芬多精」！此外，。自然生態豐富的雙春濱海遊憩區，灘地上住著數量龐大的招潮蟹、紅蟳，常客們更是熟門熟！園方還打造「木棧道」供遊客賞生態、拍婚紗！不出國也能體會峇里島的南洋風情！

夏天怎能不來海灘呢？愛莊園園區有逾6公里海灘！金黃色沙灘映照著藍天熾陽，隨手一拍，耀眼的顏色都彷彿一張「明信片」！不妨也脫下鞋子，光著腳踩踏沙灘、體驗海水的溫度，眼力好的話還能捕捉美麗貝殼當成旅行紀念品。

● 沙雕、鹽雕拚創意！夏日「一箭雙雕」要你好看

除在愛莊園賞星空外，台南觀光旅遊局也推薦南瀛天文館、安平觀夕平台、七股海堤、台南都會公園、梅嶺風景區賞「英仙座流星雨」！看滿天星斗、瑰麗銀河競美！那皎潔的月光裝飾了夏天的夜空，也裝飾了整個大地！這是屬於台南灣獨有的美！

台南好玩景點也說不盡！從7月1日上場的「一箭雙雕藝術季」，串聯台南七股區、將軍區四4大旅遊景點，包括七股鹽山、台灣鹽博物館、七股遊客中心到馬沙溝濱海遊憩區等，不同鹽雕、沙雕主題越南/緬甸菲律賓吳哥窟中南美洲，讓你拍照打卡不手軟！

爬七股鹽山練體力，挑戰自己極限在哪？（林宜靜 攝）

爬七股鹽山練體力，挑戰自己極限在哪？還能採傳統「龍骨車」看海水如何引進鹽田中，逛累了，吃跟台鹽冰棒最消暑！鄰近的台灣鹽博物館正展出「十八禁異色鹽雕」，來此回味國中時期的「性教育」。

「七股遊客中心」也成為熱門打卡景點，看超萌小小兵如何在黑白棋內「拚生死」！（林宜靜 攝）

此外，近來興建好的「七股遊客中心」也成為熱門打卡景點，看超萌小小兵如何在黑白棋內「拚生死」！交叉錯綜的樓梯盤旋、映照光影呈現的自然幾何，不管怎麼拍都夢幻！

「2017台南夏日音樂節─將軍吼」演唱會8月12日即在將軍漁港登場！（圖為2016年盛況，台南觀光旅遊局提供）

●台南好好玩！「夏日音樂節」將軍飆搖滾

此外，「2017台南夏日音樂節─將軍吼」演唱會今（8月12日）在將軍漁港登場，溫柔女聲梁文音、創作才女吳汶芳及嘻哈天團玖壹壹等眾多卡司熱烈開唱！台南觀光旅遊局也和業者商家合作，推出多款將軍在地小旅行、將軍吼演唱會套裝行程，邀您來將軍瞭解台灣農創、品嚐台灣特色海鮮！

說聽音樂前後，不妨也來到將軍漁港內有新鮮直送的漁貨直銷中心，體驗漁貨拍賣「喊魚仔」的樂趣！聽完演唱會後，不妨仰頭望星空，迎接今年夏天最盛大的的「英仙座流星雨」！

已故台南著名文學家葉石濤曾形容他的家鄉說，「這是個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方！」對於忙碌的現代人而言，融合古早與現代、充滿文化氛的圍台南的確是個好地方！「旅行的理由不需要闡述太多，一個字就可以概括全部：走！」現在就來趟美食、美景、人文的府城之旅吧！

(中時電子報)