老翁困電梯一個月 按緊急鈕無人救
美國發現一則駭人聽聞的意外，一名82歲老翁在失蹤近一個月後，發現他死在一座壞掉的電梯內，屍體已經腐爛，而他生前在被困住後按過兩次電梯的緊急鈴，卻遲遲等不到人來救他。
科羅拉多州丹佛城（Denver）有一名82歲失蹤老翁科米薩奇克在7月6日搭到壞掉的電梯，連續按過兩次電梯的緊急鈴求救，維修電梯的人員趕到，但沒有人檢查過這座壞掉的電梯。到近一個月後，公寓住客向管理公司投訴，在裝修中的停車場聞到惡味，他的屍體才被發現。
警方發言人說：「他按下求救鈴，傳送了通知給電梯管理公司MEI Total Elevator Solutions。電梯管理公司然後通知了公寓管理公司職員只檢查了兩座電梯，卻漏檢查壞掉的那座電梯，才發現他屍體就被發現在內。」目前警方在調查為何在他按下緊急按鈕後，沒有人前往救援，死因和死亡情況仍在調查中。不過當局表示，柯米薩奇克無法自行逃出電梯，可能因為他患有老年性失智症(dementia)
(中時電子報)
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