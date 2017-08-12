俄第5代戰機命名為「蘇—57」

俄羅斯的第五代戰鬥機蘇-57即將服役。(圖/每日頭條網)

俄羅斯空天軍總司令邦達列夫表示，俄羅斯第五代戰鬥機已被正式命名為「蘇—57」，並將於2018年開始列裝部隊。該機是繼美國F-22、F-35，中國殲-20後，世界上第四款第五代戰鬥機登台亮相。

邦達列夫表示，今年年底前，俄空天軍將補充70多架作戰飛機和直升機、40多具新型陸基導彈打擊系統、約70具新型無線電系統，俄空天軍的作戰能力將進一步加強。此外，從2018年至2025年間，俄空天軍將陸續獲得大約400架各種飛機。

俄第五代戰機此前被稱為未來前線航空系統（PAK FA），後又獲得代號為「T—50」。該型戰機是俄羅斯蘇霍伊公司研製的多功能重型戰機，具有超音速巡航、高度隱形、超級機動性等特點。

「蘇—57」擁有起碼兩個內置彈艙，作戰中用於載中遠程空空飛彈，武器艙室幾乎達到飛機的三分之一。當遇到執行戰鬥任務不需隱蔽突襲時，蘇-57可外掛各種武器彈藥。蘇-57在不加油情況下的續航能力5500公里。

(中時電子報)