8月12日各報頭版要聞

中國時報

●衝刺世大運 柯P一個人的戰爭

台北市長柯文哲擁白色力量光環上任，一度落得藍綠喊打，如今倒吃甘蔗，面對明年選戰，在國民黨猶尋尋覓覓最佳人選應戰、民進黨也沒可與匹敵的參選人，柯文哲若能通過世大運考驗，對明年力拚連任，形同吃下定心丸。

●核電是選項？府有3大前提

工商協進會理事長林伯豐昨天在總統府與蔡英文總統會面後，轉述總統回應有關核電談話時表示，「電若不夠時，核電是選項之一」。總統府發言人黃重諺立刻澄清，這項轉述並不正確，總統並沒有說過這樣的話。蔡總統致詞時表示，政府會用所有的方法，確保供電穩定，「但是核四確實不會是台灣的選項，現在不是，未來也不是。」

●和平電廠周一復電 稍喘口氣

行政院才剛解禁「公務員關冷氣」政策，昨天全台用電量就創新高，台電供電燈號再拉起限電警戒紅燈，備轉容量率1.77％是史上第三低，離限電準備不遠。台電指出，天熱加上公務員重開冷氣是容量不足原因。所幸和平電廠1號機今可測試，周一復電，讓下周供電稍微紓緩，但備轉率仍未超過免限電的6％。

蘋果日報

●《蘋果》直擊 30警攻堅麥當勞

高雄市連日發生兇徒在鬧區開槍襲警，背後原因竟是一起討債殺人棄屍案！毒販柯傑雄為了幫母親追討90萬元債務，周三持槍欲押走債主哥哥張男時，開槍將對方殺害後夥同共犯金國興棄屍山區，兩嫌棄屍後在市區遇警盤查，柯心虛開槍，遭制伏逮捕，供出殺人案情，金則逃逸，並與小弟黃保憲前晚在八五大樓附近與警駁火，兩人脫逃。昨晨警方獲報出動30警在麥當勞攻堅，《蘋果》全程直擊，警方逮捕4名黨羽，下午將金、黃逮捕，瓦解以柯嫌為首的8人槍毒集團。

●川普威嚇北韓 「已裝彈上膛」

美國總統川普昨再加重對北韓的警告，宣布軍事方案已備妥，隨時可發動攻擊，以對付金正恩政權若膽敢對關島發射飛彈攻擊。他前天還重申中國應更致力約束北韓，但中國外交部昨僅呼籲各方謹言慎行，不要輪番示強。面對緊張局勢升級，美國防部長馬提斯警告開戰將造成災難，傳日本擬增加部署愛國者三型防空飛彈系統，以攔截北韓飛彈。

●戴奧辛害罹癌 中石化判賠1.9億

中石化安順廠戴奧辛污染請求國賠案，300多名罹病居民及繼承家屬提出國賠與民事侵權賠償3.4億多元，經近10年訴訟，一審判決，中石化與經濟部須賠1.68億多元精神慰撫金，經上訴，台南高分院昨宣判，經濟部免國賠，中石化須連帶賠償1.9億多元，均可上訴。自救會強烈不滿，中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰也認為，免國賠「不符合社會正義與司法正義」。

聯合報

●歐洲毒蛋蔓延 香港中鏢

歐盟執委會十一日宣布，將於九月廿六日就雞蛋受殺蟲劑芬普尼汙染事件召開會議，以阻止各國繼續相互指責批判；與此同時，香港成為第一個受毒雞蛋影響的亞洲地區。

●戴奧辛汙染國賠案 中石化判賠1.9億、經部免賠

纏訟近十年中石化台南安順廠汙染國賠求償案，台南高分院昨天二審宣判，合議庭認定汙染損害了居民的「居住安寧人格權」，判決中石化應賠償三七六位居民共一億九千多萬元。

●工商協進會建言蔡總統 籲重啟核電

工商協進會理事長林伯豐昨天率領廿位理監事，赴總統府晉見蔡英文總統，提出一例一休及電力供應等八大建言。林伯豐會後表示，他提出重啟核電的建議，總統則表示，「電力不夠，核電是可考慮選項。」此外，他也提出在「一例一休」尚未修法前，不宜貿然調整基本工資；總統也認為一例一休確實彈性不夠，政府一定會有長短期的方法來處理。

自由時報

●推動非核// 觀塘接氣站 年底前動工

在非核家園目標中扮演要角的大潭天然氣電廠，是二○二○年到二○二五年台灣供電轉型期的供電主力，中油計畫在桃園觀塘工業區興建第三接收站，供應其用氣，但因所在工業港的環差案，六月遭到環署環評專案小組審查卡關，原定本月動工的時程大延宕，中油董事長陳金德直指要如期供氣，年底前動工是底線。根據透露，行政院長林全對此相當重視，日前親自召開會議研商對策，高層默契，「年底前動工勢在必行！」

●一例一休未修法// 工商團體：基本工資不宜調

勞動部將於十八日召開基本工資審議委員會，勞團喊出基本月薪從二．一萬調高到二．六萬元以上，工商團體表示，一例一休尚未修法前，資方負擔仍大，不宜調漲基本工資；如果真的要調，先從兼職和邊際勞工的時薪調起，且公務員也要加薪。

●旅日翁歸根 遺產1635萬捐弱勢

旅居日本的獨身老翁郭金灶，晚年回到故鄉新竹市定居，於去年辭世，他生前省吃儉用，常一天只吃一個饅頭，還立下遺囑，希望捐出畢生積蓄幫助獨老、低收家庭兒童等弱勢，昨由甥孫陳信樺夫婦代為捐贈一千六百三十五萬餘元給新竹市政府，創下市府接受個人捐款最高金額的紀錄。

(中時電子報)