颱風吹垮政客謊言 李艷秋：民眾向誰討公道

總統蔡英文（右二）過去參加反核大遊行。(資料照，黃世麒攝）

日前台灣受颱風襲擊，花蓮民營和平電廠輸電鐵塔倒塌，全台進入限電危機，行政院祭出，未來2周公家機關下午1時至3時不開冷氣，改吹電扇，民怨沸騰。資深媒體人李艷秋表示一個颱風就吹垮了政客謊言，台灣缺電已是事實，問題是「民眾能向誰討公道？」

另外，同為資深媒體人的李濤則不敢相信，台灣真的缺電了，而且來得這麼快！批「非核家園 不限電」，被七月的一個颱風打得原形畢露。立即廢核，輕率偏頗的施政，誇口的替代綠能不但遠在天邊，要全民節能、承擔高電價的政策，更怕謊言揭穿失選票而裝聾作啞。

耗資近三千億，每年再花幾億封存的核四，靜靜地躺在貢寮，都會竊笑，那一群像熱鍋上螞蟻的荒唐政客。「要核電否？」原有多種可能的選項，可是，一個「我是人 我反核」的標語，把不同意見的人，妖魔化為非人，這句話對政客選舉效果極好，而台灣卻失去前瞻能源發展、全民找共識的機會。

李濤認為真正需要檢視的是，一批只為權力私慾 明知故犯，將核電操弄成社會兩極對立、撕裂的政客，他們玩弄虛幻口號，狂妄地拿人民的幸福當籌碼，無視民生、經濟衝擊，這些政客必須為自己極端施政當責付出代價，台灣才能走出無底的虛耗。

(中時電子報)