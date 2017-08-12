林佳龍造訪矽谷思科總部，為水湳智慧城取經

台中市長林佳龍（左五）率領企業團參訪位在矽谷的網路設備大廠思科總部。（盧金足攝）

思科跨足智慧城市與物聯網，透過獨家的智慧聯網平台及高品質路側網路設備來整合交通運輸、緊急救護、基礎設施監控。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）贈送太平藍染的禮物，讓來自台灣的思科副總裁張紹政非常感動。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）表示，水湳智慧城建置智慧營運中心，將擁有應變中心及信息中心。（盧金足攝）

台中市長林佳龍率團到美國矽谷拜會智慧技技產業，「矽」取經驗馬不停蹄！12日到矽谷知名網路設備大廠思科（CISCO）總部參訪，由台裔副總裁張紹政、投資副總裁Rick Harris等人針對如何打造智慧台中，林佳龍表示，水湳智慧城建置智慧營運中心，將擁有應變中心及信息中心，運用智慧電網與綠色科技，建構節能且高效能的雲端服務基礎設施，實現智慧城市願景。

林佳龍表示，市府以「智慧、低碳、創新」為開發願景推動水湳智慧城的建設，其中智慧營運中心將擁有應變中心及信息中心，運用智慧電網與綠色科技，建構節能且高效能的雲端服務基礎設施，並整合城內多元信息，提高緊急應變能力。

「推動低碳綠能科技，引進低碳規畫、智慧能源管理等客製化經驗！」林佳龍強調，將與國內廠商合作，打造全台最大的電動汽車充電站，未來也考慮引進無人駕駛電動車，初步規畫將行駛於水湳智慧全區到逢甲夜市，以創新低碳的智慧方式，解決停車問題。

交通局長王義川表示，思科近年來跨足智慧城市(Smart City)與物聯網(IoT)，透過獨家的智慧聯網平台(Smart+Connected Digital Platform)及高品質路側網路設備來整合交通運輸、緊急救護、基礎設施監控(水、電、廢棄物等)。

台中市府2015年與思科簽訂智慧城市合作備忘錄，去年思科也派專人實地造訪水湳智慧城，林佳龍今年親自飛來美國矽公思科總部，並聽取他們對於打造水湳智慧城的具體方案。

林佳龍表示，思科位於矽谷，充滿創新的文化與動力，並帶動加州、甚至是整個美國的發展，市府推動中彰投苗的區域治理，就是希望以台中為核心來帶動整個中部區域的發展，水湳智慧路燈即採恥其理念，水湳智慧城就是最重要的任督二脈，貫通之後，台中一定會振翅高飛。

來自台灣的張紹政說，他在思科廿三年，最令他引以為傲的是，思考培養人才不吝投資經費，也鼓勵員工去當義工，思科從智能網路開始幫客戶解決問題。

「創新，一直是思科的命脈！」張紹政強調，沒有創新產業也維持不久，企業另一重要精神是回饋社會，貢獻社會責任，是思科員工光榮又驕傲的文化。(美國加州報導)

(中時)