林佳龍矽谷招商 邀洛克威爾自動化進駐水湳智慧城
台中市長林佳龍在美國矽谷參訪的鐵人行程，傳出招商捷報！邀請洛克威爾自動化進駐台中水湳智慧城全球智慧機械發展中心，媒合洛克威爾自動化與智慧機械大學聯盟，透過產官學研的交流合作，打造台中為全球智慧機械之都。
為落實智慧機械推動方案並加速產業升級，市府12日在美國矽谷與洛克威爾自動化，工業技術研究院、精密機械研究發展中心四方共同簽訂合作備忘錄(MOU)，未來市府、洛克威爾自動化、工研院與精機中心將攜手建構智慧機械產業體系。
林佳龍強調，此行矽谷最重要的目的之一，就是與洛克威爾自動化建立未來合作基礎，洛克威爾為工業自動化世界第一的領導品牌，也是資訊專業廠商，可以全方位的滿足客戶的需要及全面性的系統整合和技術支援。
此外，也能供應生產上的需求，降低成本提高生產力並追求全球永續經營，同時提供OEM製造商多種的自動化解決方案，各項產品均符合國際品質標準的要求，並以全球性的技術支援為後盾。
經發局長呂曜志表示，簽署MOU後將由台中市政府導入機械業者，由洛克威爾自動化，工研院、精機中心協助產業建立智慧機械製造技術及設備導入支援等事項，共同推動智慧機械技術研發升級，促進產業高效率化及智慧化。
「招商跨出一大步！」林佳龍強調，工業自動化世界第一的領導品牌洛克威爾自動化，進駐水湳智慧城全球智慧機械發展中心，可以媒合洛克威爾自動化與智慧機械大學聯盟，展開產官學研的交流合作，逐步實現打造台中為全球智慧機械之都的目標。
(中時)
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