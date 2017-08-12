蔣欣褲子穿反了！霸氣反嗆超逗
在《後宮甄嬛傳》中飾演狠毒「華妃」的女星蔣欣，近來在節目《我們來了》上頭展現可愛逗趣的一面，最新一集播出的內容中，眾人一起換上柔道服準備進行挑戰，而當教練要檢查服裝時，蔣欣超高的自信第一時間站了出去，沒想到褲子卻穿反，不過霸氣的她不檢討自己，反而嗆各位隊友，笑壞眾人。
最新播出的《我們來了》，各位嘉賓在沒有專業指導下換上柔道服，隨後藝人唐藝昕吆喝「整理得最好的先上」，不過沒人敢動，最後還是蔣欣超有自信上前，可她隨後就被發現褲子穿反了，還被揶揄「褲子穿反了，還這麼自信！」
蔣欣最後也被教練「大黑錘」敲打，她一臉無辜表情被虧「華妃狠勁全沒了」，但下一秒她恢復霸氣作風，氣罵「為什麼在前面，你們為什麼要反著穿！？」笑壞所有人，蔣欣也因為這幾集的表現都超級傻大姐，人氣持續飆升。
(中時電子報)
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