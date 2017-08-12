費爸晉4搶球王 辛然配惜敗

費德勒闖入4強後，為自己喝采。(美聯社)

網球前球王、世界第3的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)今在羅傑斯盃，以兩個6比4擊退世界第16、西班牙好手包提斯塔(Roberto Bautista-Agut)，殺入4強。費德勒若在羅傑斯盃奪冠，排名積分將只落後世界第2納達爾10分，兩人在下周新賽事都有機會搶回球王頭銜。

女雙世界第6、台灣好手詹詠然，搭檔世界第5、「瑞士公主」辛吉絲，以兩個4比6，不敵德國捷克聯軍葛羅菲德(Anna-Lena Groenefeld)／佩絲克(Kveta Peschke)，「辛然配」無緣4強。詹詠然與辛吉絲的組合，5月在紅土的馬德里網賽，苦戰3盤險勝這對搭檔，今在硬地的羅傑斯盃則落敗。

(中時電子報)