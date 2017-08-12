一晚擁2護花使者 傅天穎撇清「不是我的菜」

傅天穎日前身邊出現兩護花使者，但她澄清僅是友人。(圖/本報系資料照)

傅天穎與前夫陳子強離婚4年多，日前才因為兒子的事隔空嗆聲，沒想到近期被目擊參加直銷表揚大會時，有名黑衣眼鏡男全程貼心照顧，甚至聚會結束還護送返家，被猜測是否為追求者?對此傅天穎澄清兩人都只是會員。

根據《蘋果日報》報導，傅天穎下通告後直奔劍潭青少年活動中心，隨後有名紅衣男與她下車進便利商店，更貼心當起挑夫幫忙拿東西，接著便一起到會場參加直銷團體表揚大會，活動進入尾聲之後，傅天穎被會員們環繞要求合照，紅衣男站在旁邊宛如保鑣一般，不僅先去取車還開到門口待命，接著一行人又到鵝肉餐廳慶功聚會，這時一名黑衣眼鏡男悄悄坐在傅天穎身旁，酒過三巡後微醺的傅天穎被黑衣眼鏡男攙扶上車，隨後同行女友人也一同上車，紅衣男這時便開車送傅天穎返回永和住處，下車時由黑衣男攙送進家門，離婚後異性緣依舊不減，也讓人好奇她與兩名男子關係為何?

對此傅天穎解釋兩人都是上下線會員，而且當晚在場士都是已婚，不能亂點鴛鴦譜，此外澄清目前沒有男朋友，也沒有任何人追求，但為何是紅衣男全程接送?她表示剛從大陸接活動回台，原本沒體力參加，對方說可以接送才去，至於攙扶的黑衣男子，她表示對方也是會員，但當天太疲累才要求對方扶她，最後表示「他們都不是我的菜」，撇清與兩男關係。

(中時電子報)