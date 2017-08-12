中市第七屆全市運動大會圓滿落幕 副市長林依瑩預祝全國運動會再奪佳績

台中市第七屆全市運動大會圓滿落幕，副市長林依瑩預祝全國運動會再奪佳績！（陳世宗攝）

台中市第七屆全市運動大會在全市25個場地舉辦，10日在台中市立體育場圓滿閉幕，田徑賽事與游泳總計打破40項大會紀錄，表現亮眼；副市長林依瑩前往頒獎，恭喜獲獎選手。林依瑩說，全市運是以賽代訓，田徑優勝選手將有機會代表台中出賽10月的全國運動會，期盼選手都能透過每場賽事進一步精進自己的能力，並再為中市奪佳績。

今年共有8,400名選手、隊職員參加，共同角逐包括田徑、游泳、自由車等27個競賽項目的獎牌。林副市長感謝學校、教練的辛苦付出，也肯定選手的表現與努力，讓賽事圓滿落幕，期盼選手在全國運動會和2019東亞青奧也能再獲佳績。

運動局表示，此屆全市運動大會績優行政獎由潭子區榮獲市長獎，奪得23面金牌、15面銀牌、20面銅牌；豐原區獲副市長獎，贏得23面金牌、14面銀牌、24面銅牌；大里區獲秘書長獎，贏得22面金牌、22面銀牌、19面銅牌；清水區獲局長獎，贏得17面金牌、15面銀牌、17面銅牌；北屯區取得大會獎，各贏得16面金牌、銀牌和銅牌。

此次賽事打破40項大會紀錄，包括31項個人游泳比賽、7項團體游泳接力和2項個人田徑賽事。其中，大甲區梁宥婕在鏈球項目，以49米38破大會紀錄；此外，台中在地子弟兵田徑好手陳傑在此次賽事中，參加田徑400公尺、400公尺跨欄項目，都獲取第一名佳績，並在跨欄項目以49秒05破大會紀錄，針對即將到來的台北市世大運和全國運動會，他表示自己狀況已調整到位，也會努力爭取佳績。

運動局也指出，在田徑撐竿跳項目中，代表潭子區出賽的選手林家銓，從縣市合併前即開始參賽，已締造連續27年的出賽紀錄，他指出，雖然他年紀近六十歲，但想趁還能跑、能動時，把握每次的比賽機會。

(中時)