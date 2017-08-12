12號颱「榕樹」 鄭明典：像隻小章魚

第12號颱風「榕樹」。(圖取自/RAMMB/Himawari-8 Imagery)

今年第12號颱風「榕樹」昨(11)日晚間8時形成，但榕樹颱風未來不會影響。據衛星雲圖顯示榕樹颱風形狀，中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典直呼，榕樹颱風像隻小章魚。

鄭明典今早7點多在臉書貼颱風「榕樹」衛星雲圖表示，這是12號颱風榕樹的近照，有個大大彎曲的頭部和觸手的形狀，像不像隻小章魚？

颱風「榕樹」目前距離台灣5千公里，西北轉北北西方向前進，預測颱風都在海面上，不會影響台灣，也不會影響陸地。

(中時電子報)