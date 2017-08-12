NBA》純屬玩笑？杜蘭特發推跟印度道歉

杜蘭特沒想到自己關於印度之旅的玩笑話，竟會引發這麼大的爭議。(美聯社資料照)

勇士明星前鋒杜蘭特怎麼也想不到，自己的玩笑話竟被如此放大！才剛結束印度之旅返美的杜蘭特，卻因自己批評印度落後的玩笑話，引發相當大的爭議，讓他12日不得不在推特上公開跟印度道歉，更強調會再回印度做出補償。

杜蘭特先前談到自己的印度之旅，半開玩笑形容當地給人的印象很不一樣，他表示印度在經驗與知識上落後美國20年，除了可以看到牛、猴子等動物在街上跑，幾百人也都坐在路邊，路上很多車子在跑，卻沒任何違規發生。

儘管杜蘭特當時說這些話並無惡意，卻給人相當歧視印度的錯覺，讓他趕緊在推特上寫，「很抱歉，我對印度的那些話被斷章取義了，我很感激在那裡度過的日子，更生氣自己怎麼會說出那些話，那是我的錯，我該用更好的詞。」

「我談到自己想象與現實當中印度德里的差異，以及印度籃球與其他國家籃球的不同之處，我沒有惡意，我一定會回到印度舉辦更多籃訓營與有趣活動，真的很抱歉。」看來杜蘭特真心發現自己說錯話了，也勇於承認錯誤。

只是身為NBA當今招牌球星之一，杜蘭特還是必須小心一點自己的發言，就算是開玩笑，也有可能被曲解成完全不同的意思。

(中時電子報)