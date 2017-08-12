親英系民調：世大運開幕日 近8成北市民不知道

台北世大運將在8月19日舉行。世大運舉辦是否成功，對於台北市長柯文哲能否連任有很大關係。台灣世代智庫今天公布民調顯示，距離世大運開幕剩不到兩週，有高達7成8的台北市民不知道世大運的開幕日期，8成市民認為拍的宣傳片，宣傳柯文哲比較多。

這份民調的樣本結構中，在政黨傾向上，以支持柯文哲的中間、未表態選民最多，有29.7%，國民黨23.3%、民進黨23.2％。

柯文哲從日前的兩岸發言，到最近對於行政院的抨擊，已激怒民進黨基層支持者，認為對於柯文哲，再也挺不下去，因此民進黨也在觀察，柯文哲世大運是否辦得成功，將成為民進黨下屆台北市長是否力挺柯的重要關鍵之一。

親英系的台灣世代智庫今天上午公布一份民調顯示，為了瞭解台北市民對於世大運的瞭解程度，以及柯文哲的施政滿意度，並評估2018台北市長候選人支持度，特別作此調查。

調查顯示，世大運即將登場，但是不知道世大運開幕日期的台北市民眾，有高達78.2%，

而台北市政府找了網路紅人與柯文哲拍宣傳世大運影片，竟然只有2成1的市民認為這是宣傳世大運，有近8成的市民認為宣傳柯文哲比較多或是根本無法判斷這個影片的效果。

此外，舉辦世大運的目的是讓台北動起來，躍上國際舞台，但是高達6成2的市民沒有感覺到這種氣氛或成效。

台灣世代智庫今天只先公佈兩部份柯文哲民調，預計下週一將召開記者會，公佈其他及完整民調結果。

本次調查由台灣世代智庫主辦，委託世新大學民意調查研究中心執行，調查日期為2017年8月7日至8日，總計成功訪問台北市1,092位20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3%。

(中時)