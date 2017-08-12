黃沙滾滾的金字塔之國 竟藏潛水天堂

優游繽紛的海底世界，讓人忘記時間。(達志影像)

壯觀的埃及金字塔，一生必去一次。(達志影像)

大片的沙漠上聳立著高大的金字塔和人面獅身像，古老又神秘的文明吸引旅人朝聖，踏在黃沙上尋覓遙想當年輝煌。這是屬於埃及的標誌，也是所有人在想到埃及時的共同印象，你可能很難想到，蔚藍的海水和美到讓人驚呼的珊瑚礁也是這金字塔之國所擁有的。

原來，埃及也是一處海灘度假勝地。位在埃及東部紅海沿岸的洪加達，早在30多年前就發展成一個度假城市，這裡陽光充沛，一個個擁有藍天碧海的海灘宛如度假天堂，遊客在這愜意游泳、衝浪、釣魚、潛水，身處在此，讓人忘記自己正在埃及土地上居遊中。

洪加達的水上活動，一年四季都可以玩透。(達志影像)

洪加達已成世界知名的度假天堂。(達志影像)

在洪加達，可以遙望東岸西奈半島，在西邊可以看見藍天襯著黃色的沙哈拉沙漠，但是光只領略海面上的美是不夠的，洪加達海面下的世界才是真正讓人屏息，潛入清澈的海水裡，繽紛的珊瑚礁和穿梭間的五顏六色魚類美得不像人間之物，你可以選擇浮潛或潛水，親身在水裡優游，也可以搭乘玻璃底船，在船底下漫遊水世界，絕美海景和悠閒步調，一年四季都極適合潛水的洪加達，也難怪會成為渡假天堂。

(中時電子報)