擬在萬華設合法情色專區？ 柯文哲詢意見

台北市長柯文哲。（本報系資料照片）

2011年《社維法》修正，規定專區內可以合法性交易，區外性交易「娼嫖皆罰」，並授權縣市政府可以成立性產業專區，但各縣市政府均無意設立專區。日前，家族在南萬華世居300多年的地理研究者高傳棋在臉書寫下，他與台北市長柯文哲商討行之多年的艋舺巷弄站壁情色文化，柯P特別重複詢問高三次，「合法的情色專區設在我們艋舺真得會通過嗎？萬華區地方鄉親與臺北市民真得會同意嗎？」

高表示前天至柯P市長辦公室開會，他特別詢問我中萬華艋舺，是否已有所改變？變得比較好還是比較差？兩人也花了一點時間，商討這已行之多年的艋舺巷弄站壁情色文化。

柯P說他也瞭解，而目前市府的作法是要警察監督取締，不要讓她們站出八米寬以上的大馬路上來，六米以內的巷弄就先暫時不取締。但高傳棋當下反映，臺北老舊社區艋舺，許多巷弄都是六米寬以下，所以要就劃定全國首座情色專區，否則就強制全部取締，不能分大馬路旁或巷弄內。

最後柯P特別重複詢問高傳棋三次，「合法的情色專區設在我們艋舺真得會通過嗎？萬華區地方鄉親與臺北市民真得會同意嗎？」

高傳棋也寫下「敬請萬華區地方鄉親父老，臉書朋友踴躍發表自己的一些看法，尤其是未來要出來海選我們萬華與中正區的議員與立委朋友們。我再找機會，將大家意見彙整給北市府柯P市長過目看看，讓他有下一步決策的思考。」

(中時電子報)