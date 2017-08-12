離婚329天！愛女求裘莉放行見小布

裘莉與小布的親生女兒夏蘿據悉對父母要離婚一事打擊相當大！（圖／達志影像）

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉去年申請離婚後，由於當時她爆小布酗酒，對孩子口氣不佳等，裘莉選擇把子女全留在自己身旁。但現在卻傳出兩人的親生女兒夏蘿快要受不了，太想爸爸的她，拜託裘莉放行，讓她去找小布。

小布和裘莉親生的女兒夏蘿，本來就和小布相當親，因此兩人申請離婚，打擊最大的莫過於就是夏蘿，有指她半夜會偷打電話給小布，對於爸爸不在身旁，夏蘿的情緒已經到了臨界點。

而《Radar Online》網站更爆料，指布裘鬧離婚已經過了329天，夏蘿不斷拜託裘莉放行，讓她能和小布碰面，讓周遭親友看了都相當不捨。

(中時電子報)