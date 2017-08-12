MiLB》張育成21轟21失誤 江少慶吞2A首敗

江少慶今先發5.1局丟5分，吞2A首敗。(中央社資料照)

游擊手張育成敲出第21轟，也發生本季第21次失誤。(中央社資料照)

印地安人台灣投手江少慶，今升上2A第2場先發，面對大都會2A打者，先發5.1局狂丟5分，苦吞首敗。同隊的游擊手張育成，敲出陽春炮、第21轟，為球隊打下唯一1分；但張育成也發生第21次失誤。

江少慶7月30日在高階1A投無安打比賽，之後升2A；今先發5.1局，被敲7安，投出4三振、2保送，滾飛比是11比2。因印地安人2A和大都會進行雙重賽，所以首戰只打7局，印地安人2A以1比6落敗；張育成3打數1安打，即為陽春炮。

江少慶本季從高階1A出發，戰績8勝8敗，自責分率3.67；日前在2A首次先發，主投5.1局 被敲9安，失3分，被打擊率高達3成75。今5.1局，被敲7安，狂失5分，吞下敗投，江少慶在2A勝投還沒開張，自責分率升至偏高的6.75。

(中時電子報)