硬抓章魚吸胸部 網紅遭咬傷「蜂窩性組織炎」住院

網路紅人宛宛兒錄影遭章魚咬傷，送醫院急診治療。(圖/宛宛兒臉書)

網路紅人宛宛兒，在臉書擁有70多萬粉絲，作風直率的她常在粉絲團分享搞笑影片，不過昨天卻因為錄影時被章魚咬傷，立即送急診治療，讓粉絲們都直呼好不捨。

宛宛兒表示錄影時邀抓大章魚，未料當場被它咬了一口，不僅瞬間噴血甚至整隻手腫又刺又麻 ，讓她不顧還在錄影立刻抱頭痛哭，但仍敬業完成拍攝才送往醫院急診治療，豈知打針過程護士竟然找不到血管，最後連紮四針才成功，讓她痛到哀號甚至淚崩，只好自嘲是「太肥看不到血管」，最後因為傷口併發蜂窩性組織炎必須住院調養，而她也PO出吊點滴的虛弱模樣，讓粉絲看了相當心疼，也希望她能早日康復。

(中時電子報)