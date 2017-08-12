世大運洽國際刑警組織索安全資訊 碰壁
2017台北世界大學運動會將舉行，台北市長柯文哲上節目卯力跑宣傳，但可能因未來選戰考量，民進黨政府默不出聲，議員亦頻頻抨擊。現在又傳台北世大運試圖接洽國際刑警組織，希望預先鎖定可疑人士，但國際刑警組織沒有回應，讓柯文哲陷於內外無援窘境。
台北市長柯文哲表示，目前世大運10%與賽運動員資料尚未比對完畢；他還表示，台灣多年來被國際刑警組織（Interpol）拒於門外，相關資料還要靠美國、日本才能取得。
國際刑警組織總部位於法國里昂，通常由駐法國台北代表處負責聯繫，但過去多年來接觸，國際刑警組織都消極因應，也不回覆台灣媒體詢問。我駐法代表張銘忠表示，世大運是大型國際賽事，為確保所有與會者安全，需要與各國分享情資，因此嘗試過接洽國際刑警組織，希望能使用全球警察通訊系統（I-24/7），以便事先得知哪些人有嫌疑，可惜國際刑警組織沒有正面回應，只回覆說要透過北京。張銘忠感嘆說，「（國際刑警組織）就像一堵牆」。
(中時電子報)
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