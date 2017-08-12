霧峰提款機火警 有人搞鬼

台中市霧峰區台灣銀行提款機11日清晨驚傳火警，消防隊於清晨4點半左右接獲通報趕抵現場，數分鐘內撲滅火勢，但ATM已經被燒得焦黑、毀損，所幸機器內的鈔票無受損，警方調查一度以為是機器電線走火，但調閱監視器，鎖定可疑車輛，傳喚一嫌犯到案，他坦承曾到加油站，警方正深入調查其動機。

(中時)