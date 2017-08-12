NBA》不怕卡戴珊魔咒 葛瑞芬偷跟詹娜約會

快艇明星前鋒布雷克葛瑞芬的最新緋聞對象是卡戴珊家族小妹詹娜。(美聯社資料照)

就算是「卡戴珊魔咒」，快艇明星前鋒布雷克葛瑞芬也沒放在眼裡！美國八卦媒體最近拍到葛瑞芬與卡戴珊家族小妹詹娜一起從夜店離開的畫面，證明兩人戀情正在進行中，有趣的是，介紹兩人認識的人是林書豪好友「高富帥」帕森斯。

姑且不管這段戀情是真是假，起碼葛瑞芬真的膽子很大，因為過去大多數跟卡戴珊家族女子扯上關係的NBA球員，下場都不是很好，包含「大鬍子」哈登、歐登、崔斯坦湯普生等人，就是最好的例子，可是葛瑞芬應該沒在怕的。

詹娜先前曾跟湖人後衛克拉克生傳出緋聞，結果雙方無疾而終，但她仍跟不少NBA球員出遊過，葛瑞芬則是有個交往多年的女朋友，更為他生下兩個孩子，可是面對美艷動人的詹娜，葛瑞芬或許什麼都拋到腦後了。

別忘了最近幾年，葛瑞芬過得相當不順，先前爆發過跟好友爭風吃醋，竟在酒吧外面揮拳鬥毆，造成自己手腕骨折的「瞎事」，所以如今會跟卡戴珊家族小妹傳出最新緋聞，可說一點也不意外，接下來只能祝福葛瑞芬好運了。

(中時電子報)