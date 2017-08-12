中印對峙牽動外交角力 印媒：中國贏
中印邊境對峙牽動外交角力，而中印接壤的尼泊爾，立場自然成焦點。根據印度發行量最大的雜誌《今日印度》（India Today）報導，「洞朗之外，中國如何以金錢、武器贏得印度的鄰國」，其中尼泊爾是中國「一帶一路」倡議的夥伴，該國將這視作在商路上減少對印度依賴的一個機會。今年在尼泊爾首都加德滿都一場投資峰會上，印度承諾拿出3.17億美元幫助其北部鄰居，而中國則打算投資83億美元。中國以金錢贏得印度鄰國。
中印開戰如箭在弦，近期中國官方頻頻向印度發出警示，但雙方依舊處於對峙狀態！就在雙方僵持背景下，戰火蔓延至外交角力戰。日前有香港《東方日報》評論，兩國接壤的尼泊爾表示保持中立。
但《印度快報》提到，中國將鼓勵尼泊爾參與「一帶一路」項目及建設。該報警惕「在印中軍事對峙之際，中國在尼泊爾擴大影響力不是好兆頭」。《今日印度》則以「洞朗之外，中國如何以金錢、武器贏得印度的鄰國」為題報導，尼泊爾是中國「一帶一路」倡議的夥伴，該國將這視作在商路上減少對印度依賴的一個機會。
另外，尼泊爾軍方日前在位於首都的軍隊醫院大草坪舉行隆重交接儀式，感謝中國把兩套總價值5900萬元人民幣的野戰醫院設備贈予尼軍。
(中時電子報)
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