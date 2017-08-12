團報創新高！閩南語認證聽說讀寫樣樣行

教育部「閩南語語言能力認證考試」於8月12日（星期六）上午9點在全國18個考區、34所考場學校同步舉行，本次考試共有1萬507人報名，其中年紀最大者為78歲，最小為6歲，還有來自馬來西亞、美國等不同國家的考生。

教育部表示，今年團報共有594組，其中超過100人報名的團體共3組，以台南市海佃國中團報人數156位最高，且占該校七年級學生的1/3，也創下認證考試開辦以來團報人數最多的一次！

台南市海佃國中校長吳振壬表示：「我們去年才在彈性課程中開了一節閩南語課，就是要鼓勵學生學習本土語言，因此把參加閩南語認證當作成效測驗」，他吳個人也於103年報名參加並通過閩南語認證，為學校師生做了推動母語最好的示範。

剛從幼稚園畢業，準備升小學一年級的劉姓女學童表示，平常與父母、祖父母聊天都以閩南語溝通，因此基本的生活用語根本難不倒她。

劉媽媽說，如果在家不是用閩南語跟家人講話，多半都會得到「你講啥？我聽無！」的回答，她認為：「使用語言是保存文化很重要的方式，若現在不說、不教閩南語，那這個文化要怎麼保存下來？」

考試成績預定10月23日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單，若考生遲至10月27日仍未收到通知，請洽承辦單位台灣師範大學；若考生對成績有疑義，可於106年10月23日至同年10月27日，一律以郵寄方式申請複查；至考生分數達分級標準者，將於今年10月30日起寄發認證證書。

相關資訊可上106年度閩南語語言能力認證考試網站http://blgjts.moe.edu.tw查詢，或撥打考生免付費服務專線 0800-699566。

(旺報)