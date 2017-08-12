一共86位 銘傳成目前陸生人數最多大學

銘傳大學為歡迎國內3903名大一新鮮人，將於8月12至13兩天在台北校區逸仙堂、桃園校區體育館及高雄國軍英雄館舉行新生歡迎會，由校長李銓偕同校內教、學、總等一級行政主管及36學系主任到場歡迎。

銘傳大學校長李銓表示，銘傳大學是全亞洲第一所通過美國MSCHE國際認證的大學，剛設立美國分校，也是全台第一所免校務評鑑的大學校院，有819位外籍生分別來自90餘個國家，未來新生可申請至海外各大學進修。

而銘傳大學今年也有86位陸生來台讀書，是目前陸生大學部人數最多的大學，所以銘傳今明兩天由師長及學長姐分別在廈門、寧波舉行歡迎會。

李銓說，今年銘傳新生共有3903人，舉辦新生歡迎會主要目的是要使今年剛考取的新生及其家長，能夠在入學之前便能充分掌握系所發展、未來出路、校園環境與食、衣、住、行等生活資訊，以利於學生日後的學習。因此，銘傳特別要求與學生事務相關的一級行政單位主管及各學系主任出席歡迎會，解答新生和家長的疑惑。

此外，銘傳亦安排學生社團表演，使新生在入學之前便感受到銘傳的活力與熱忱，讓家長能放心將學生交給學校。同時銘傳將透過現場解說及影帶介紹學校現況與發展，並贈送十個學院的簡介及校園導覽，為這群大學新鮮人，舖設一條充滿驚喜的康莊大道。

(旺報)