司改國是總結會議 蔡英文：不會今天開完會 船過水無痕

司法國是會議總結會議今天登場，蔡英文總統今天致詞時表示，理念的推動有賴於決心，相互的說服是一種藝術，她要再一次強調，國是會議不是大拜拜，不會今天開完會，就船過水無痕。接下來形成法案的過程當中，仍然會諮詢大家的意見，讓司法改革的內容更加完善、周延。

今天會議除了蔡英文總統，還有副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全、行政院長林全、司法院長許宗力、考試院長吳錦霖、監察院長張博雅、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黃國昌、綠黨主席Danubak Matalaq（瑪達拉·達努巴克）、民國黨主席徐欣瑩及民進黨總召柯建銘、時代力量總召徐永明等。

蔡英文致詞時指出，有關審判制度的改革，她也要藉這個機會講幾句話。這個議題上，大家對於參審或是陪審，還有很多不同的見解，分組會議並沒有形成結論。

她說，但透過深入的辯論，事實上，各位已經達成一個最關鍵的共識，那就是現在的制度確實不夠完善，一定要改。後續的改革，也一定要讓人民有更多參與，讓國民法官走進法庭。相信今天會有委員繼續提出意見，我要請司法院未來推動改革時，要持續聽取大家的想法。

蔡英文強調，改革是政黨輪替最重要的意義，也是她一直在努力推動的工作。不過，她深刻的理解，改革從來都不是變魔術，不可能一步到位。在討論的過程當中，對於改革的內容、速度有不同的意見，或是對於某些議題，社會需要一點時間來理解，這都是民主的常態。

蔡英文表示，上一次的籌委會當中，歸納出包括「推動人民參與司法制度」、「強化公開透明的司法」、「打造專業與中立的司法體系」、「監督淘汰不適任司法人員」、以及「建立保護兒少的機制」在內，一共十二個重點議題。這些重點議題，讓社會大眾看到司法改革的整體輪廓，也看見各位委員努力的成果。

蔡英文說，初步成果，第一、為司法改革做了詳盡體健，將問題一個個盤點出來，第二、委員也做了寶貴意見，作為行政、立法及司法機關，落實改革及立法基礎；第三、我們有許多地方找到共識，這些共識，將作為改革方向，也有一部分沒有達成共識，但讓多元聲音成為嚴肅跟專業的對話，這些都是民主的資產。

總統表示，有人說，開這麼多會議，對司法改革有什麼幫助？不需要懷疑，由於各委員，各委員督促，司法院、法務部已加快改革的腳步提出具體方案，積極回應社會對改革期待。

總統致詞時一開頭就發生小插曲，唸到綠黨主席名字瑪達拉·達努巴克時，她一時結巴，笑說，「綠黨主席名字，這樣是對的吧？」

今天共有85位出席，預定出席的有85位。所以有紀惠容、劉淑瓊、賴芳玉；賴月蜜四位請假沒有出席。

(中時)