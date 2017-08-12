我覺得不行！張震嶽呼叫的「糖糖」真面目曝光
張震嶽和熱狗在《中國有嘻哈》節目中意外爆紅，全因先前兩人在評語上一搭一唱很逗趣，尤其張震嶽一句評選時的「我覺得不行」、「我覺得很普通」等，成為現在最夯的台詞，而張震嶽最後一句「糖糖先幫我記著」更成為模仿熱語；如今張震嶽在網上公開「糖糖」節目真面貌，讓網友秒讚！
張震嶽因為在《中國有嘻哈》中說出「我覺得不行」、「我覺得很普通」等評語，讓熱狗接了「我覺得其實可以」、「阿嶽真的很嚴格」等詞，讓兩人成為近來各大網紅爭相模仿的對象。
但張震嶽在節目上要「糖糖先記著」一詞也爆紅，他昨更在網上公開糖糖真面目，據悉糖糖其實是節目導演，他也寫下「鄭重介紹糖糖，我跟狗哥在中國有西瓜（嘻哈）不能沒有她！」更讚她是個認真的女孩；不少網友看到都趕緊留言「糖糖幫我記著」，還有人搞笑用張震嶽的評語「我覺得不行」。
(中時電子報)
關鍵字：張震嶽
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