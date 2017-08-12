北韓威脅籠罩 關島發核爆生存指南給居民
在北韓不斷威脅要發射洲際飛彈攻擊關島之際，雖然無人能知這只是威嚇還是有天真會發生，關島國土安全和防禦部已開始要居民準備應變，今發行了一份長達兩頁的核爆生存指南給居民。
其中某些指示相當明確，但也令人毛骨悚然，例如建議居民列一張住家、公司和學校附近可當成避難所的水泥建築的清單，一旦政府發布攻擊警告就立即躲到這些建築或地下、直到獲得進一步指示。
很多人可能會忍不住想看核爆產生的閃光和火球，但關島國安部警告看了可能會因此眼瞎。指南也指示攻擊若發生在遠處，應先平躺在地上、蓋住頭部，因為核爆產生的爆破威力可能30秒過後就會襲來。
若核爆時人在室外，應盡速移除最外層的衣物，以移除近90%的輻射物質，脫下這些衣物時也要小心不讓輻射物擴散。最好將這些衣物放進塑膠袋裡綁好或封好，並且將袋子至於離人畜越遠的地方越好。
核爆後若有機會應用大量肥皂和水沖澡，不要刷或抓皮膚。除此之外也不應該使用潤髮乳，因為這會使輻射物質和頭髮結合。
(中時電子報)
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