印度1醫院中斷供氧 肇30名兒童死

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印度一家醫院停上供給氧，導致30名兒童死亡。(圖取自/ANI)

印度北方邦戈勒克布爾市10日發生一家醫院供氧專用設備中斷導致30名兒童死亡慘劇。

據印度北方邦當地電視台報導，該起事故發生在印度北方邦的戈勒克布爾市。醫院消息人士表示，10日晚間負責提供氧氣的公司中斷供氧作業，導致20名兒童死亡。

隨後院方人員進行了設備修復，但不久後設備再次中斷供氧，導致另外10名兒童喪生。

據電視台報導，該醫院拖欠供氧機構錢款超過600萬盧比(約合283萬新台幣)。消息人士稱，院方收到數份催款通知書，但均未處理。

(中時電子報)