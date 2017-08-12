蔡振南：不只人生百態，連狗的眼睛也觀察。(圖/康健雜誌提供)

「我沒那麼開朗，但也沒那麼哀怨，應該想的都想過了，該過的也都過了，我不能說『自己比別人辛苦』，不能講這種話，誰不辛苦？別人的苦我大概都有，別人的樂我應該也都有，」蔡振南如此剖析自己。

蔡振南的面向很多，而漂泊、悲情似乎是人們對他所熟知的印象，電影《多桑》由他來詮釋，絲絲入扣。

當然，他也有喜感的一面，在一播數載、直到前幾年才停播的汽水廣告中，蔡振南不厭其煩教導非洲友人講中文的片段十分洗腦。而最近植劇場《花甲男孩轉大人》中，他與盧廣仲一鏡到底的父子追打戲也引人發噱。

(圖/康健雜誌提供)

●起落人生、觀察周遭造就演繹功力

蔡振南的填詞作曲、演出之所以能牽動人們的悲、喜，自身起伏的過往似乎是原因之一。「我跟大家都一樣，其實我並不特別，但人生起起落落，跌到谷底當然也是很沮喪，有時候也會想放棄，好像想什麼都不對、做什麼都不對，」他說。

這些際遇被他寫進〈心事誰人知〉、〈漂泊的七逃人〉、〈為何心糟糟〉、〈流星我問你〉等膾炙人口的歌曲，成為1980年代的庶民國歌，也捧紅歌手沈文程。

除了自己的經歷，他也觀察周遭的人事物。「我的工作都是在觀察人生，寫歌的人要到處觀察人生才會有寫歌的元素。」

●不只是人生百態，連狗的眼睛也觀察。

「我喜歡觀察狗的眼睛，只有狗的眼睛會說話，牠們跟人類接觸太多，會用眼睛跟人類講話，無論是你家的狗或路邊的狗，你一定能看懂牠想幹什麼，」蔡振南肯定地說。

對周遭事物，乃至於動物的觀察，造就了他對戲劇角色的詮釋功力。曾勇奪第8屆羅馬「亞洲電影展」最佳男主角的蔡振南分享他的演戲心得。

蔡振南認為：「演戲的時候不是只講台詞，口條好也沒用，動作多誇張也沒用，而是你眼睛要講話，嘴角還要能表達6個字：喜、怒、哀、樂、奇、懼，像3歲小孩的好奇，60歲老人的恐懼，還有中間的喜怒哀樂，這叫作『人生六字』。」【完整內容請見《康健》225期】

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(中時電子報)