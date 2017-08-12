川普不排除軍事干預委內瑞拉危機

美國總統川普升高與北韓當局言詞交鋒之際，也進一步對其稱為獨裁者的委內瑞拉總統馬杜羅施壓。他在11日表明，美國不排除軍事干預委內瑞拉動盪政局的可能性。

對於媒體提問美國軍事干預委國日漸升高的危機的可能性，川普表明，這當然是美國可以實行的事情。

他說：「我們對於委內瑞拉有許多選項，順便一提，我不會排除軍事選項。」

他也補充表示，委國人民正蒙受苦難、喪失生命，只要有必要，美國可能動武干預。

(中時)