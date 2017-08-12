MiLB》林子偉猛打賞兩打點 率隊輕取對手
旅美小將林子偉，今在紅襪3A(柏德基紅襪)與印地安人3A(哥倫布快艇)一役中，終於找回打擊手感，單場5打數3安打，還包辦兩分打點，終場球隊以8比1獲勝。
林子偉近兩戰出賽9打數0安打，不過此役擔任球隊開路先鋒，鎮守二壘，林子偉首打席就擊出深遠的二壘安打，可惜隊友無法串連攻勢無功而返。
來到第4局在一、二壘有人時，林子偉再度適時擊出二壘安打，率隊攻下2分，單局柏德基紅襪靠著兩轟，以及林子偉在內的安打串聯攻下6分大局，取得領先。
第8局林子偉第5次上場打擊，再度擊出安打，單場5打數3安打，繳出猛打賞表現，並打下2分打點，打擊率升至2成56，柏德基紅襪終場就以8比1輕取哥倫布快艇。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。