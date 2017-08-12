MiLB》林子偉猛打賞兩打點 率隊輕取對手

林子偉今面對印地安人3A，單場5打數3安打，繳出猛打賞表現。(美聯社資料照)

旅美小將林子偉，今在紅襪3A(柏德基紅襪)與印地安人3A(哥倫布快艇)一役中，終於找回打擊手感，單場5打數3安打，還包辦兩分打點，終場球隊以8比1獲勝。

林子偉近兩戰出賽9打數0安打，不過此役擔任球隊開路先鋒，鎮守二壘，林子偉首打席就擊出深遠的二壘安打，可惜隊友無法串連攻勢無功而返。

來到第4局在一、二壘有人時，林子偉再度適時擊出二壘安打，率隊攻下2分，單局柏德基紅襪靠著兩轟，以及林子偉在內的安打串聯攻下6分大局，取得領先。

第8局林子偉第5次上場打擊，再度擊出安打，單場5打數3安打，繳出猛打賞表現，並打下2分打點，打擊率升至2成56，柏德基紅襪終場就以8比1輕取哥倫布快艇。

(中時電子報)